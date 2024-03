O príncipe William e Kate descartam reunir-se com Harry: “eles têm preocupações mais importantes”

No meio do duro diagnóstico de câncer da princesa Kate Middleton, surgiu a notícia de que seu cunhado, o príncipe Harry, planeja viajar para o Reino Unido em maio. Embora a ocasião pareça ser uma grande oportunidade de reconciliação entre ele e seu irmão, o príncipe William, aparentemente, o encontro entre os dois está descartado.

O Duque de Sussex supostamente irá ao Reino Unido em maio para participar de um serviço na Catedral de São Paulo em comemoração ao décimo aniversário dos Jogos Invictus. Sua presença ainda não está confirmada, mas está na lista de possíveis participantes, conforme relatado pelo Telegraph, que indicou que Harry irá sozinho, sem sua esposa Meghan Markle e seus dois filhos, Archie e Lilibeth.

Apesar de sua visita, o príncipe William e Kate não têm planos de se encontrar com ele, o que, por enquanto, acaba com qualquer esperança de reconciliação entre eles. Mediaticamente, é relatado que os irmãos não têm uma boa relação desde que Harry renunciou aos seus deveres reais e se mudou para os Estados Unidos. Tudo piorou desde a polêmica entrevista de Meghan com Oprah Winfrey em março de 2021, quando a duquesa disse ter sofrido comentários racistas sobre a cor da pele de seu filho Archie.

“Houve preocupações sobre o quão escura poderia ser a sua pele quando nascesse… Durante os meses em que eu estava grávida, houve (...) preocupações e conversas sobre o quão escura poderia ser a sua pele quando nascesse”, disse Meghan a Oprah, quando também falou sobre seu desejo de não viver devido às condições na família real. Além disso, somam-se as revelações de Harry em suas memórias ‘Spare’, onde fala sobre discussões com o príncipe William. Tudo isso enfureceu o filho mais velho do rei Charles III.

A relação entre os Duques de Sussex e os Príncipes de Gales é totalmente nula, ao ponto de que aparentemente Harry e Meghan ficaram sabendo do diagnóstico de Kate Middleton pela mídia.

O príncipe William “tem preocupações mais importantes”

Com base em fontes próximas, o Telegraph revelou que, neste momento difícil, uma reaproximação com Harry seria mais uma tensão para o príncipe William e sua esposa Kate, motivo pelo qual prefeririam evitá-la.

"A própria ideia de que teriam a capacidade mental para enfrentar o Duque é categoricamente rejeitada pelos conhecedores, que apontam que o casal agora tem preocupações muito mais importantes que requerem toda a sua atenção", diz o meio citado, que destaca que o príncipe William "sempre fez o possível para proteger a sua família", e mais na situação que está enfrentando atualmente com a sua esposa, por isso quer garantir o seu bem-estar e privacidade."

Harry encontrou-se com seu pai, o rei Charles III, depois que foi revelado que ele tem câncer, mas aparentemente o príncipe William é mais difícil de acessar, pois está muito chateado com todas as declarações feitas por seu irmão mais novo contra ele e contra a família.