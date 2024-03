Tudo o que você precisa saber sobre Female Force, a nova história em quadrinhos que tem Shakira como protagonista

No meio do lançamento de seu novo álbum, “Las mujeres ya no lloran”, Shakira surpreende ao aparecer pela primeira vez como um personagem de quadrinhos. A cantora colombiana tem sua própria história em quadrinhos, que passou despercebida pela popularidade de sua nova produção discográfica de 16 músicas.

Chama-se Female Force e foi publicada pela editora TidalWave Comics, conhecida no mundo do entretenimento por produzir quadrinhos biográficos. Esta versão tem como objetivo destacar o empoderamento feminino com várias mulheres que são figuras ou personalidades reconhecidas no mundo.

Female Force: Shakira tem 22 páginas, nas quais a vida de Shakira é contada em formato de história em quadrinhos. Vai desde seu nascimento no final dos anos 70 em Barranquilla, Colômbia, sua explosão na música e até fala sobre sua vida pessoal.

Recomendados

A banda desenhada foi escrita por Michael Frizell e ilustrada por Martín Giménez. “Como sou fã da sua música, aproveitei com entusiasmo a oportunidade de escrever a sua biografia para a TidalWave. A sua jornada duradoura para alcançar o topo do sucesso cativa-me e fornece uma rica narrativa para contar histórias”, disse Frizell numa entrevista citada pela revista Quien.

Shakira junta-se a outras mulheres que tiveram a honra de participar deste tipo de iniciativas, como Dolly Parton, Tina Turner, Gloria Steinem, Selena, Beyoncé e Oprah Winfrey.

“Conhecida por sua resiliência, fusão cultural e talento musical duradouro, Shakira incorpora a essência de uma verdadeira Força Feminina”, resenhou TidalWave na história em quadrinhos da colombiana.