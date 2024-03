Príncipe Harry é envolvido no caso de tráfico sexual do rapper ‘Diddy’

Príncipe Harry Ben Stansall/POOL photo via AP (Ben Stansall/AP)

As más notícias não param de chegar à casa real britânica, pois depois de ser diagnosticado com câncer o Rei Charles III e Kate Middleton, agora o príncipe Harry está no centro das atenções e desta vez não é por suas declarações controversas sobre a família.

Ao escândalo causado pelas acusações de tráfico sexual do rapper Sean ‘Diddy’ Combs, fundador da Bad Boy Records, surgiram os nomes de algumas celebridades, incluindo o do filho mais novo da princesa Diana e de Charles III.

Não é segredo para ninguém a juventude desenfreada que Harry levou, a qual ele mesmo expôs em várias ocasiões e que atribui aos seus conflitos familiares e à pressão de ser um membro da realeza, mas ninguém esperava que pudesse chegar a tal situação.

O rapper 'Diddy' foi denunciado quatro vezes, incluindo por sua ex-parceira; as diferentes mulheres o acusam de tê-las estuprado, drogado, agredido e de ser traficante sexual, o que levou a que as mansões do famoso (Miami e Los Angeles) fossem registradas pela polícia dos Estados Unidos.

Incluindo uma das acusações contempla que o rapper esteve envolvido em uma violação em grupo de uma menor de idade, a quem teria traficado sexualmente.

"Já chega. Nas últimas duas semanas tenho ficado em silêncio e tenho visto as pessoas tentarem assassinar meu caráter, destruir minha reputação e meu legado (...) Deixe-me ser absolutamente claro: não fiz nenhuma das coisas horríveis que me acusam. Vou lutar pelo meu nome, minha família e pela verdade", enfatizou Diddy sobre sua inocência.

Durante as buscas nas propriedades, descobriu-se que o nome do príncipe Harry consta em uma das ações judiciais, exatamente na página 63 de um documento onde o produtor Rodney Jones alega que sabia de suas travessuras e que entre os convidados das grandes festas estavam “atletas, figuras políticas, artistas, dignitários internacionais e músicos”. No entanto, não menciona que o ex-duque de Sussex esteja envolvido nos escândalos sexuais.

Não foi apenas Harry quem teve encontros com 'Diddy', pois seu irmão, o príncipe William, também tem fotos ao lado dele em algumas festas.

Este não é o primeiro escândalo de tal magnitude dentro da família real, pois lembramos que o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, foi acusado por uma mulher de agressão sexual a Virginia Giuffre, uma das vítimas de Jeffrey Epstein.