Lucien Laviscount quebrou o silêncio e falou sobre seu relacionamento com Shakira

Lucien Laviscount tem sido o centro das atenções, mas desta vez não pelos seus projetos de trabalho e atratividade física, mas sim por ser romanticamente ligado a Shakira, após o lançamento do seu novo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, do qual faz parte.

O ator foi o grande protagonista do áudio visual de 'Puntería', música que a colombiana compartilha com Cardi B, e causou grande sensação devido à semelhança que tem com Lewis Hamilton, piloto com quem a cantora enfrentou rumores de romance.

No entanto, nas últimas horas a situação mudou depois que Lucien acompanhou Shakira em sua viagem a Nova York, onde ela tem estado promovendo seu novo álbum.

Veja o que Lucien Laviscount disse sobre seu relacionamento com Shakira

Shakira surpreendeu ao oferecer um show gratuito na Times Square e Lucien Laviscount não hesitou em acompanhá-la neste momento importante, mas para completar, o casal mais tarde foi jantar em um restaurante de luxo da cidade.

Os últimos encontros dos famosos levantaram suspeitas sobre um possível relacionamento e agora ele falou sobre a relação que têm depois de ser questionado.

Lucien foi abordado após o concerto que reuniu mais de 40 mil pessoas e não hesitou em mostrar toda a sua admiração pela artista de 46 anos. No entanto, não esclareceu se realmente há uma atração além do profissionalismo e da amizade.

"É uma das experiências que nunca esquecerei. Acredito que ela é uma das mulheres mais incríveis que já conheci na vida, então poder trabalhar com ela e vê-la receber todas as suas flores é muito especial", declarou diante das câmeras do programa Despierta América.

Além disso, foi questionado sobre como surgiu a proposta de trabalhar com ela e ele contou que recebeu a ligação, aceitou e está processando tudo o que viveu.

"Estou muito orgulhoso e feliz por fazer parte disso", disse.

A jornalista do programa 'El Gordo y la Flaca' não hesitou em mencionar a química entre eles, além dos rumores de romance, ao que ele ficou envergonhado e respondeu com um "como eu digo, ela é uma mulher maravilhosa".

Até agora, a Shakira não falou sobre os rumores, pois em suas últimas entrevistas esclareceu que está solteira e aproveitando seu retorno à música, além de passar tempo com seus filhos: Milan e Sasha.