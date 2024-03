BBB 24: Líder, Pitel já sabe quem vai indicar para o Paredão

Giovanna Pitel, ganhadora da Prova do Líder da última quinta-feira (28) tem motivos para sorrir em dobro no BBB 24. Além de ganhar um carro da Chevrolet na prova patrocinada pela empresa, agora a sister tem o poder de ver um de seus adversários no Paredão.

Após colocar Matteus e Beatriz em sua mira, Pitel já tem ciência de qual dos dois quer ver na berlinda.

“Se o Matteus pegar o Anjo, é a Bia”, diz Lucas Henrique. “Mas a minha primeira indicação é o Matteus”, afirma Pitel, em conversa com os colegas do Quarto Gnomo.

O grupo arma uma estratégia para mandar o máximo de pessoas possíveis do outro quarto, pensando no Poder Curinga. Eles colocam como opção Beatriz, caso Giovanna indique Alane. Porém, se a dançarina estiver livre, se torna a primeira opção dos Gnomos.

Contudo, com o novo ‘modo turbo’, não haverá o Poder Curinga.

Quantas semanas faltam para o BBB 24 acabar? Está tudo certo para grande final

Tudo acertado nos bastidores da TV Globo para a grande final do BBB 24. Segundo a emissora, o participante campeão do reality show será conhecido daqui a três semanas, mais precisamente no dia 16 de abril, durante o programa ao vivo.

A reta final do BBB começa nesta sexta-feira (29), quando Tadeu Schmidt e o Top 10 enfrentam a semana turbo em direção ao pódio do reality . Segundo o apresentador, a partir de agora, três eliminações estão marcadas por semana até a formação do grupo que concorre na final do BBB 24.

O “modo turbo do BBB 24″ como é como o novo momento no Big Brother Brasil está sendo chamado nos bastidores da Globo e pelo público que vai começar a votar muito para eliminar aqueles que não querem ver na grande final do BBB.

Segundo as regras, a cada semana, três pessoas serão eliminadas até a formação do pódio com os finalistas. O primeiro paredão será formado nesta sexta, ao vivo.

Além disso, aos domingos, um participante será eliminado e uma nova berlinda será formada logo após a prova do líder. Nas terças, a dinâmica de domingo se repete e na quinta mais um brother ou sister deixa o confinamento do BBB 24. Em seguida, uma nova liderança será definida.

Neste momento, todos podem chegar até a final do BBB 24. O Top 10, como é chamado pelos fãs do reality show da Globo e até pelo apresentador Tadeu Schmidt depois da eliminação de Leidy Elin do programa, é composto por Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Lucas Henrique, Matteus, MC Bin Laden e Pitel.

Agora, resta saber quem o público deseja que fique mais próximo do prêmio final, que ainda não está totalmente definido.