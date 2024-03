Semana turbo do BBB 24: Pitel está preparada e define adversário no paredão (Divulgação/Globo)

A semana turbo do BBB 24 acontece a partir desta Sexta-feira Santa (29) e Pitel acha que está preparada e já chegou a definir quem será o seu adversário caso vá ao próximo paredão da temporada.

Além da diversão,a segunda festa de Giovanna no BBB foi palco de muita articulação sobre os próximos passos da sister e do seu grupo, o quarto gnomos, dentro do reality show. Em conversa com Lucas Henrique, ela definiu que prefere enfrentar Matteus, caso ele e Davi fiquem na berlinda.

Pensando na possibilidade de estar na mira do quarto fadas, a alagoana também disse que seria melhor e “mais coerente” com seu jogo enfrentar a preferência do público contra Beatriz, Alane e Isabelle, que são seus alvos de voto.

Pitel e Buda concordam que gnomos precisam se organizar na reta final do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Vale destacar que Pitel e Beatriz trocaram farpas recentemente no BBB 24, algo que foi lembrado por ela durante a conversa com Buda, que já está em processo de divórcio fora do Big Brother Brasil.

Buda organiza reunião urgente

O brother destacou para Pitel que é hora dos gnomos terem uma nova organização. Para isso, Buda pretende organizar uma reunião urgente na tarde desta quinta-feira (28), antes que a prova do líder aconteça.

Look e dança fazem Buda virar piada durante a segunda festa de Giovanna no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

“Sabe uma coisa que a gente tem que fazer amanhã? A gente tem que fazer reunião no gnomos antes da prova do líder. Porque, tipo assim, para a gente entender quem cada um bota no Paredão se caso pegar a liderança, a gente já deixar meio que alinhado o que a gente vai fazer”, sugeriu o professor de capoeira.

Na conversa, durante a madrugada, Buda ainda disse que a uma semana turbo pode acontecer a qualquer momento, já que eles estão na reta final do BBB 24. “Por exemplo, domingo é um Paredão que vai ser formado no domingo mesmo, não dá para conversar no meio do caminho. É chegar no domingo já sabendo o que vai fazer. Tem que organizar e não dar mole”, disse ele.