A razão pela qual afirmam que Camilla Parker começa a 'usurpar' o lugar de Kate Middleton

Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, 2022 - Trooping The Colour Camilla, Duquesa da Cornualha, e Catherine, Duquesa de Cambridge andam em uma carruagem durante o desfile Trooping The Color at Horeguards, em 2 de junho de 2022 em Londres, Inglaterra. Trooping The Colour, também conhecido como The Queen's Birthday Parade, é uma cerimônia militar realizada por regimentos do Exército Britânico que ocorre desde meados do século XVII. Marca o aniversário oficial do Soberano Britânico. Este ano, de 2 a 5 de junho de 2022, houve a celebração adicional do Jubileu de Platina de Elizabeth II no Reino Unido e na Commonwealth para marcar o 70º aniversário de sua ascensão ao trono em 6 de fevereiro de 1952 (Foto by Roland Hoskins - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)