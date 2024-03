Matteus pelado no BBB 24! Brother escapa da eliminação e celebração vira assunto

A comemoração de Matteus ao escapar de mais uma eliminação do BBB 24 virou um dos assuntos da web durante a madrugada desta quarta-feira (27). Há quem diga que ele tirou a roupa no jardim da casa.

Acontece que, depois da eliminação de Leidy Elin do BBB, o brother se juntou com Davi, que também escapou da berlinda, para pular na piscina da casa, algo tradicional no reality da Globo, mas um detalhe chamou a atenção do público.

No vídeo, postado no perfil oficial do Big Brother Brasil, Matteus e Davi surgem de sunga para pular na piscina, mas antes do pulo acontecer, Alegrette acaba mexendo na roupa e desce um pouco a sunga. Será que ele também queria sensualizar?

A cena viralizou nas redes sociais e alguns fãs do BBB resolveram comentar. Um deles, por exemplo, soltou o questionamento: “Mas, o Matteus está descendo a sunga?”, enquanto outra pessoa confirmou: “Olha o Matteus tirando a sunga”.

Há também quem lembrou que Alegrette prometeu entrar na piscina sem roupa caso o resultado fosse positivo para ele: “Cadê o Matteus pelado, pulando na piscina? Ele prometeu gente”, escreveu a fã do reality show da Globo.

No 14º paredão do BBB 24, Matteus foi o que menos correu o risco de ser eliminado. Desta vez, o brother ficou com apenas 1,07% da média de votos, enquanto Davi, que também pulou na piscina, foi o segundo mais votado, com 6,76%.

Leidy Elin será lembrada pelos barracos feitos no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

MC Bin Laden, o único camarote dentro da casa, conquistou 3,84% dos votos totais, ficando em terceiro lugar na preferência popular para deixar o reality show. Mas, Leidy Elin não teve tanta sorte e acabou sendo eliminada do BBB com 88,33%.

A eliminação da semana

Nem a briga de Davi e Bin no Sincerão a pagou o ranço do público contra Leidy, que foi eliminada nesta terça-feira (26). Enfrentando um paredão quádruplo, ela obteve uma grande rejeição popular, já que os três demais emparedados se uniram contra a pipoca.

Vale lembrar que Leidy Elin passou 77 dias na casa sem receber um único voto, estagnando o recorde de tempo sem estar na mira de alguém para a berlinda do Big Brother Brasil. Até o momento, a participante também recebeu a maior porcentagem da edição de 2024.