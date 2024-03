Lisa do BLACKPINK completa 27 anos e comemora junto com os ‘BLINK’

A rapper, cantora, modelo, empresária e dançarina tailandesa, componente do grupo feminino de k-pop BLACKPINK, Lalisa Manobal, mais conhecida como Lisa, está celebrando seu 27º aniversário.

Lisa do BLACKPINK completa 27 anos

Lisa nasceu em 27 de março de 1997 na Tailândia e, graças a uma audição realizada em sua cidade natal, foi selecionada pela empresa YG Entertainment para se tornar uma trainee ou aprendiz, onde após vários anos, conseguiu estrear com o grupo BLACKPINK junto com Jisoo, Rosé e Jennie.

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé de BLACKPINK en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2023 el 22 de abril de 2023 en Indio, California. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)

Em 2024, Lisa está comemorando seu 27º aniversário e, para isso, as diferentes redes sociais do BLACKPINK compartilharam uma foto, juntamente com vários hashtags para que os BLINKs, como é conhecido seu fandom, possam parabenizar a ídola do k-pop.

Por outro lado, Lisa do BLACKPINK fala cinco idiomas, incluindo tailandês, coreano, inglês, japonês e chinês. Em setembro de 2021, ela lançou seu primeiro single como artista solo intitulado ‘Lalisa’, seguido por ‘Money’ e depois lançou ‘SG’ com DJ Snake, Ozuna e Megan Thee Stallion.

Além disso, na quinta-feira, 8 de fevereiro, Lisa, do BLACKPINK, anunciou a abertura de sua própria empresa chamada 'LLOUD', "Apresentamos a LLOUD, uma plataforma para mostrar minha visão na música e entretenimento. Junte-se a mim nesta emocionante jornada para superar juntos novos limites", lê-se na postagem compartilhada pela também modelo.

Seguindo o exposto, na noite de segunda-feira, 12 de fevereiro, foi relatado que Lisa se juntará ao elenco da terceira temporada de ‘The White Lotus’ para a emissora de televisão HBO e aparecerá nos créditos como Lalisa Manobal, seu nome real. Além disso, foi revelado que as filmagens começarão no meio de fevereiro em Koh Samui, Phuket e Bangkok, na Tailândia.