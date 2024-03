Sam Smith e SZA se apresentam no último dia do Lollapalooza 2024

SZA é uma das principais atrações do último dia do Lollapalooza (Reprodução / Instagram)

Está chegando ao fim a edição 2024 do Lollapalooza. Neste domingo, dia 24 de março, o festival encerra sua passagem pelo Brasil neste ano e promete agitar o público até a passagem do último artista em seus palcos.

Entre os nomes que devem se apresentar ao longo deste domingo chuvoso, a cantora americana SZA é um dos que se destaca. Em sua primeira apresentação no Brasil, ela promete trazer uma setlist repleta de sucessos e de músicas que garantiram ao seu álbum “SOS” o título de melhor álbum de 2023 pela Pitchfork.

Ela, que já está no país para a apresentação, chamou atenção dos fãs ao publicar um vídeo em suas redes sociais no qual mostra sua chegada ao país.

Recomendados

Quem também já está por aqui é o cantor Sam Smith, que promete levar a turnê de seu novo álbum para os palcos do Lollapalooza. Apesar de garantir sucessos como “Unholy” e “Promises”, ele também promete agitar o público com outras surpresas.

A missão de fechar as apresentações do último dia do Lollapalooza Brasil ficou por conta da banda Greta Van Fleet, que faz uma nova passagem pelo país trazendo uma setlist recheada com novos e antigos sucessos.

Para além dos shows

Além dos diversos artistas que fazem parte do lineup do festival, outros pontos da edição também estão chamando a atenção do público que se faz presente no Autódromo de Interlagos.

Uma das ativações que mais chama a atenção do público são as “Water Station” em parceria com o Bradesco. No local, os visitantes podem retirar seu squeeze exclusivo do festival e abastecê-lo em pontos de hidratação espalhados pelo autódromo.

A parceria entre o Lollapalooza e a Sadia também está conquistando a galera que vai ao festival. Além de um lounge com música eletrônica, também é possível conquistar diversos brindes da marca ao participar das atividades. Entre eles, o preferido do público é um óculos de sol.

Já no espaço da Coca-Cola, os visitantes conseguem curtir um som e montar sua própria pulseirinha da amizade, além de fugir um pouco da chuva no espaço coberto. Quem também apostou na música como forma de atrair o público presente foi a Redbull, que tem um espaço “secret” com muita música e um novo sabor do energético.

Para fechar, algumas ativações não têm ponto fixo no Autódromo e ficam espalhadas ao redor do evento. Enquanto a marca de cosméticos Quem Disse Berenice promete retocar a maquiagem do público, a Estácio está com diversos alunos espalhados pelo festival convidando os visitantes a participar de uma raspadinha virtual. Através dela é possível conquistar viseiras, pochetes, passes para a área VIP do festival, fast pass para a Roda Gigante e até mesmo ingressos para o Lollapalooza 2025.