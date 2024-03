Titãs fecha a segunda noite de Lollapalooza com o último show de sua turnê comemorativa

O Lollapalooza Brasil está acontecendo neste final de semana e deixando shows memoráveis para o público que vai até o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Depois de The Offspring e Blink-182 fazerem apresentações memoráveis no primeiro dia do festival (22), foi a vez do rock nacional fechar o sábado de apresentações e mostrar sua força.

A responsabilidade de encerrar o segundo dia de apresentações ficou por conta dos Titãs, que também realizaram no festival o encerramento da turnê comemorativa de 40 anos da banda.

Ao longo das músicas, o público presente cantou e se emocionou ao ouvir clássicos da banda que é uma das maiores do rock nacional. Desde músicas pesadas e com críticas sociais como “Homem Primata”, “Bichos Escrotos” e “Polícia” a reflexiva “Epitáfio”, o público acompanhou cada canção a plenos pulmões, emocionando os integrantes.

Rock internacional também marcou presença

Quem também colocou o público para cantar foram os integrantes do Limp Bizkt, que trouxe um setlist repleto dos maiores sucessos da banda. Entre sucessos como “My Way”, “Nookie”, e “Rollin” os fãs também não decepcionaram, entregando tudo em meio as rodas e aos bate cabeça que eram visíveis a medida que a apresentação animava ainda mais a galera presente.

O único aparente momento de calma foi quando Fred Durst puxou a canção “Behind Blue Eyes”, cover do The Who que ganhou uma nova roupagem no som da banda durante os anos 2000.

Quem também mostrou uma apresentação impecável foi o Kings of Leon, que veio novamente o Brasil. Substituindo o Paramore, que cancelou sua presença no festival alguns meses antes, eles vieram com a responsabilidade de fechar as apresentações do Palco Budweiser no último sábado (23), e mostraram que a experiência em festivais faz toda a diferença.

Do começo ao fim, o público vibrou com as canções da banda que foram desde os mais recentes lançamentos a clássicos como “Sex on Fire”.

O Lollapalooza 2024 chega ao fim neste domingo (24) com apresentações de SZA e Sam Smith.