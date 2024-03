Em tratamento contra o câncer, Kate Middleton já contou tudo aos três filhos

Kate Middleton assumiu publicamente, nesta sexta-feira (22), que luta contra um câncer. Mas, antes de revelar ao mundo o motivo de seu desaparecimento dos eventos públicos, a princesa de Gales conversou com os filhos.

Sabendo que mais cedo ou mais tarde a notícia sobre o seu estado de saúde poderia vazar, Kate explicou que queria privacidade sobre a doença até que os filhos, George, de 10 anos, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5 anos, começassem suas férias férias escolares.

A esposa do príncipe William contou detalhes em um vídeo publicado nas redes sociais: “Demorei algum tempo a recuperar de uma grande cirurgia para poder iniciar o meu tratamento”, disse a princesa, que buscou parar com as especulações da web.

Segundo ela, o tempo foi seu aliado para digerir o diagnóstico de câncer e também para falar com os filhos: “Levou um tempo para explicar tudo ao George, à Charlotte e ao Louis de uma forma apropriada para eles e para lhes assegurar que vou ficar bem”, disse ela no vídeo.

Sem revelar detalhes sobre o tratamento médico, Kate Middleton tranquiliza os súditos e os fãs em todo o mundo: “Como já disse, estou bem e me fortalecendo todos os dias. Estou concentrada nas coisas que me vão ajudar a curar: na minha mente, no meu corpo e no meu espírito”, acrescentou a princesa de Gales.

O Palácio de Kensington afirmou que não dará detalhes sobre o tipo de câncer enfrentado pela esposa do príncipe William, revelando apenas que a princesa está em recuperação e que a quimioterapia preventiva começou em fevereiro.

Harry não sabe nada sobre a cunhada?

Ao que parece, o irmão do príncipe William e sua esposa, Meghan Markle, não sabem absolutamente nada sobre a cirurgia e recuperação da princesa de Gales. A informação foi dada por uma fonte da família real britânica ao People.

Vale destacar que recentemente Harry viajou para Londres para acompanhar o tratamento contra o câncer do rei Charles III, mas não encontrou o irmão e muito menos a cunhada.

A fonte real acrescentou que também não foi planejado um momento para que os irmãos, filhos de Lady Di, se encontrassem: “não havia planos”.