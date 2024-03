‘Sogro mafioso’: Pai de Bianca Censori intimida Kanye West após looks ousados da filha Imagem: reprodução redes sociais

Segundo informações do site ‘Monet’, Elia ‘Leo’ Censori, pai de Bianca Censori, teria chamado o genro Kanye West para conversar após a filha aparecer com figurinos ousados. De acordo com o site, o sogro teria pedido para Ye viajar até a Austrália.

“Kanye foi convidado para ir para a Austrália e Bianca está hesitante em permitir que isso aconteça porque ela sabe como seu pai reagirá”, teria dito uma fonte com exclusividade ao Daily Mail.

“O pai dela ainda planeja conversar com Kanye, e Leo não se deixará intimidar pelo poder ou controle de Kanye”, concluiu a fonte.

A convocação aconteceu após Alexandra Censori, sogra de West, presenciar um ‘comportamento intimidador’ por parte do rapper, durante uma visita casal em Los Angeles no início deste mês.

“Alexandra tinha voado aos EUA na tentativa de esclarecer as ousadas aparições da filha em público. Só que, aparentemente, ela não teria conseguido conversar com o casal”, diz o Monet.

A possível conversa pode ser um pouco tempo, já que Leo Censori é de uma família de mafiosos australianos. O homem inclusive já foi preso por porte de heroína.

Além disso, Enis Censori e Edmondo Censori, tios de Bianca, são chamados de ‘Capones de Melbourne’. Caso houvesse uma conversa em família, Enis não poderia comparecer, pois cumpre prisão perpétua por um assassinato.

