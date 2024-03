“Mãe dela não deixa”, diz MC Ryan SP sobre ser proibido de colocar seus funks para a filha escutar

Pai de primeira viagem, MC Ryan SP, de 22 anos, está aproveitando a paternidade para falar sobre o assunto em suas redes sociais e claro, publicar muitas fotos com a filha Zoe, de apenas três meses.

Em entrevista a Quem, ele deu mais detalhes sobre como é se tornar pai e as mudanças que ocorreram em sua vida desde que sua bebê nasceu, em dezembro de 2023.

“Impactou muita coisa. Acho que me tornou mais homem. Antigamente, eu era meio doidinho. Hoje em dia, eu já penso um pouco antes de fazer qualquer coisa na minha vida”, diz o MC. Ele afirma que, agora, as prioridades mudaram. “Primeiro, sempre penso na minha filha e, depois, eu penso no que pode acontecer.”

Recomendados

O funkeiro já voltou à rotina norma de shows, após dar uma pausa para os primeiros cuidados de Zoe, de três meses, fruto do relacionamento com Giovanna Roque.

“Eu vou confessar que tem dias que eu fico uma, duas semanas sem ver, chego do lado dela e falo: ‘Nossa, filha, você cresceu? Caramba, o que eu perdi?’. É muito difícil.”

Filha não pode ouvir funk

Mesmo sendo um dos MC’s de funk mais escutados da atualidade, Ryan revela que a mãe da criança não deixa ela ouvir as músicas do pai.

“A mãe dela não deixa ela ficar escutando meus funks em estúdio. Ela fica mais dentro do quarto. É mais Bolofofo, Galinha Pintadinha. Quando sobra um recreiozinho, eu canto para ela também”, revelou.

“Reclama com Deus”: Mãe de Ludmilla compra briga da filha e diz que perdeu admiração pro Ferrugem

Outra pessoa que não gostou de ouvir a filha cantando músicas de funk foi a esposa de Ferrugem, o que acabou gerando estresse entre o cantor e Ludmilla.

Tudo começou quando Thais Vasconcellos, esposa do pagodeiro, publicou um vídeo, ao lado do esposo, criticando uma das músicas de Ludmilla.

“A gente estava voltando da escola, estava tocando Ludmilla, 7h30 da manhã, ‘minha pussy te viciou’. Tudo bem, mudou o idioma, mas continua sendo pussy. De manhã, na rádio”, disse Thais. Ferrugem completa: “Ela quer ser a rapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar”.