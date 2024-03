Alec Baldwin quer ser desvinculado do caso de homicídio involuntário em que está envolvido

Num recente desenvolvimento do caso, o ator Alec Baldwin está buscando que os cargos de homicídio involuntário sejam descartados no caso relacionado com o trágico tiroteio ocorrido no set de filmagens do filme ‘Rust’ em 2021.

Baldwin, que afirma ser inocente e nega ter puxado o gatilho, alega que os promotores agiram contra ele.

Numa petição apresentada num tribunal do Novo México, a equipe jurídica de Baldwin, composta pelos advogados da Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan e LeBlanc Law, criticou:

“Os promotores do Estado incorreram neste mau comportamento - e arrastaram Baldwin publicamente pelo buraco negro criado pelas suas incorreções - sem levar em conta que sobre a sua cabeça pendem graves acusações criminais há dois anos e meio. Já chega”.

A moção, que consiste em 52 páginas, argumenta que se o processo do grande júri tivesse sido conduzido corretamente e de acordo com a lei do Novo México, é provável que o resultado teria sido diferente. Além disso, alega que o estado ocultou evidências significativas a favor da defesa, o que justificaria a rejeição da acusação.

A moção da defesa também questiona a alegação de que o Colt .45 usado no tiroteio não poderia ter disparado sem alguém apertar o gatilho.

Citando o testemunho do especialista em armas de fogo Michael Haag perante o grande júri, argumenta-se que o seu testemunho omitiu factos cruciais, incluindo as conclusões do FBI de que a arma poderia disparar sem apertar o gatilho quando estava completamente carregada.

Versão de Alec

Desde o incidente do tiroteio em 21 de outubro de 2021, Baldwin tem consistentemente afirmado que não puxou o gatilho. No entanto, relatórios contraditórios do FBI e outras fontes têm desafiado sua afirmação.

A informação apresentada na petição levanta dúvidas sobre a clareza das evidências relacionadas ao mecanismo de gatilho.

Enquanto aguarda julgamento, Baldwin também está enfrentando processos civis relacionados ao tiroteio em ‘Rust’, tanto na Califórnia quanto no Novo México. Essas batalhas legais continuam se desenrolando junto com o processo penal.

É importante destacar que há pouco mais de uma semana, a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, foi considerada culpada por homicídio involuntário por um júri de Santa Fé, embora tenha sido absolvida da acusação de obstrução de justiça.