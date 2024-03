Não era apenas o Davi: Yasmin já estava exausta de Leidy Elin no BBB 24 (Reprodução/Globo)

Não era apenas o Davi, Yasmin Brunet, a 12ª eliminada do BBB 24, já estava cansada de Leidy Elin dentro do reality show. A confissão foi feita durante o Bate-Papo BBB, programa apresentado por Thaís Fersoza, logo após deixar o confinamento.

Durante a madrugada desta quarta-feira (13), a modelo disse que já estava de saco cheio dos gritos da sister, que era uma das suas aliadas dentro do Big Brother Brasil, principalmente depois da briga do Sincerão, onde ela e Davi perderam totalmente o controle.

“As brigas sugam completamente toda energia da casa. Eu não estava mais querendo fazer parte daquilo, principalmente, com pessoas que repetem a mesma coisa, não tem argumentos, só repete, tem uma hora que cansa”, começou ela.

No Bate-Papo BBB, Yasmin afirmou que Leidy Elin "só gritava" com Davi (Reprodução/Globoplay)

Questionada por Ed Gama e Thaís, Yasmin Brunet disse ainda que durante a briga Leidy só conseguia gritar, mesmo afirmando que era para defendê-la dos ataques: “A gente só ouvia gritos”.

Segundo Fersoza, Elin queria defender Yasmin durante o Sincerão e acabou por surpreender a modelo, que foi eliminada com mais de 80% dos votos: “Isso eu não sabia”, confessou Yasmin durante o Bate-Papo BBB.

Como Yasmin foi ao 12º paredão?

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin estavam na 12ª berlinda do Big Brother Brasil, que foi formada no domingo (10) e teve a sua decisão nesta terça-feira (12). A disputa principal era entre a modelo e Buda, que foram aliados dentro do reality show da Globo.

BBB 24: Vídeo sobre Davi, Buda e Bin deixou Yasmin revoltada; confira (Reprodução/Globo)

Yasmin foi para eliminação por causa da líder Beatriz, que indicou a sister direto para a berlinda e afirmou que ela também seria uma opção de voto da modelo. Já Lucas estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder.

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

