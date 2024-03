A Teoria da Conspiração de John Cena no Oscar: os detalhes para entender esta encenação

Para o mundo que testemunhou o Oscar de 2024, foi realmente surpreendente ver John Cena subir ao palco completamente nu e apenas cobrindo seus genitais com o cartão da nomeação que ele estava apresentando.

Nas redes sociais surgiram teorias, a cena foi motivo de memes, especulações, mas no momento certo, Jimmy Kimmel, que foi o apresentador deste evento, compartilhou que em 1974 um homem nu apareceu no palco, repetindo a mesma frase de entrada para que John Cena fizesse o mesmo.

O ex-lutador da WWE, agora ator de Hollywood, apareceu ao lado do palco, indicando que não poderia apresentar a categoria de Melhor Figurino porque usou o envelope que tinha o vencedor para cobrir seus genitais.

Recomendados

Muitos pensaram que era uma piada porque depois cobriram com uma cortina, mas na realidade foi um ato de protesto em apoio ao sindicato de designers de vestuário, cujo lema é ‘Você está nu sem nós’.

O perfil do movimento agradeceu nas redes sociais ao protagonista da série ‘Pacificador’ por reconhecer sua causa, já que não foi tão visível quanto a do sindicato de roteiristas e atores.

No entanto, alguns fãs de teorias conspiratórias afirmam que o ator e lutador favorito caiu nas garras dos Illuminatis.

De acordo com o portal Notinerd, estas são as teorias conspiratórias que circulam nas redes sociais sobre o nude de John Cena:

John Cena fez um ‘ritual de humilhação’?

Alguns usuários do Twitter têm certeza de que John Cena participou de um 'ritual de humilhação Illuminati'. De acordo com essa teoria, este foi um ritual de iniciação para obter 'fama e fortuna' perante a 'elite'.

Jimmy Kimmel também está envolvido

A teoria diz que o responsável por essa 'humilhação' foi o apresentador do Oscar, Jimmy Kimmel. Não seria a primeira vez que o apresentador é alvo dessas teorias, pois há alguns meses, foi acusado de estar na 'Lista Epstein', fato que nunca foi comprovado.

Eles fizeram um gráfico da ‘simbologia Illuminati’

Os usuários encontraram vários elementos que supostamente comprovam esta teoria.

Figuras satânicas no fundo.

Rosto e postura dominante (Kimmel).

Rosto confuso e envergonhado diante da elite (Cena).

Partes íntimas cobertas (Kimmel).

Partes íntimas envergonhadas (Cena).

Também houve um ‘Ritual de exaltação’

A teoria diz que este não foi o único ritual da noite. Os usuários afirmam que os elogios recebidos pelos indicados a 'Melhor Ator' e 'Melhor Atriz' foram um 'ritual de exaltação' aos membros já iniciados nessa seita.

Quem inventou essa teoria conspiratória?

Embora a teoria tenha começado a circular no Twitter horas após o evento, o principal impulsionador foi o influenciador Andrew Tate.

"O que John Cena fez foi um ritual de iniciação para satisfazer a elite gay", disse Tate em seu podcast.

Horas depois, ele foi preso novamente

Como se fosse coisa do destino, Tate foi preso horas depois, a pedido do Reino Unido, onde enfrenta acusações de estupro e tráfico de pessoas. Isso só serviu para alimentar a teoria da conspiração de que Tate está sendo 'silenciado' pela elite.

O nu de John Cena tem 2 significados

O número de John Cena foi uma recriação do incidente do Oscar de 1974, no qual o artista de performance Robert Opel apareceu nu no palco de forma inesperada.

O segundo significado é que John Cena estava promovendo seu filme ‘Ricky Stanicky’, no qual interpreta um stripper.