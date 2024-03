O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Leão – Carta 6 de copas

Algumas situações amorosas podem sair mais lentos do que o esperado e é momento de que as coisas fluam em outro ritmo. O passado pode retornar. É importante pensar bem nas suas decisões.

Virgem – Carta 5 de espadas

Momento de se armar de força para passar por dificuldades ou momentos complexos com luta e determinação. Atenção extra com terceiras pessoas que desejam complicar seu relacionamento ou tomar iniciativas com seus parceiros. Nas oportunidades, também fique de olho em adversários.

Libra – Carta 11 de bastos

Uma mudança importante pode chegar ou obstáculos precisam ser superados para que essas transformações valiosas aconteçam. Chance de viagens que não são voltadas para o lazer. Pessoas do signo de Áries, Leão ou Sagitário podem estar envolvidas.

Escorpião – Carta 10 de bastos

Cuidado com as dependências físicas e emocionais que você cria na sua vida. É importante evitar ser influenciado pelos outros, pois as pessoas podem julgá-lo como alguém fácil de manipular agora. Fique de olhos abertos para a desonestidade alheia.