Esta é a série francesa de ação que todos estão falando: você ficará roendo as unhas de tensão

A Netflix surpreendeu ao adicionar ao seu catálogo produções internacionais de alta qualidade que saem do habitual, e a série que atualmente ocupa o primeiro lugar em seu TOP 10 é prova disso.

Trata-se de ‘Furies’, uma nova série francesa que nos mergulha nas profundezas mais sombrias de Paris, onde a vingança e o crime organizado se entrelaçam em uma trama emocionante. Com oito episódios cheios de intensidade, é uma produção que fará você roer as unhas de nervoso.

Sobre o que se trata ‘Furies’?

Furies Uma série francesa que está dando o que falar na plataforma (Netflix)

“Enquanto busca vingar a morte de seu pai, Lyna, uma jovem que anseia pela simplicidade de uma vida normal, fica presa na rede da Fury: o encarregado de manter a paz no submundo criminoso de Paris. Apesar de querer resistir ao seu destino implacável, logo percebe que escapar não será nada simples”, diz a sinopse oficial da Netflix.

Furtos, assaltos, prostituição, assassinatos: a Paris das Fúrias se apresenta como uma dicotomia, como a cidade da luz e do amor, mas também como um foco de criminalidade.

A França tornou-se um dos principais mercados nos quais a Netflix apostou em produções de alto nível, e um exemplo disso é ‘Lupin’ e suas três bem-sucedidas temporadas. Agora,’ Furies’ busca igualar e até superar isso com sua proposta crua. Alguns até afirmam que pode ser comparada com uma versão francesa de ‘John Wick’, com uma perspectiva feminina à frente.

A série se destaca pela sua exploração de temas sombrios misturados com uma história cheia de drama e ação para manter os espectadores grudados em suas poltronas.

Quem é quem nesta série?

Lina el Arabi é Lyna: A protagonista de ’Furies’ cuja busca por encontrar o assassino de seu pai define sua descida ao submundo. Esta jornada revela mais do que ela jamais poderia imaginar sobre sua verdadeira identidade, além de colocá-la em conflito com alguns oponentes perigosos.

A atriz tem se destacado em várias produções cinematográficas e televisivas como ‘A Wedding’, ‘Eye on Juliet’, ‘Kaboul Kitchen’ e ‘Family Business’.

Marina Foïs é Selma: Este personagem é encarregado de realizar assassinatos seletivos e manter a ordem no caótico mundo criminal parisiense. Além disso, introduz Lyna nos meandros da sociedade criminosa após a morte de seu pai, revelando tanto a complexidade quanto os possíveis motivos ocultos por trás de suas ações.

A atriz Marina Foïs emergiu como uma das atrizes mais destacadas e prolíficas da França atualmente. Desde sua estreia no cinema em 1993, Foïs participou de mais de 70 filmes e foi reconhecida com várias indicações a prestigiosos prêmios de atuação. Algumas de suas participações destacadas incluem ‘Polisse’ (2011), ‘Faultless’ (2016), ‘The Workshop’ (2017) e ‘Darling’ (2007).