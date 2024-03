BBB 24: Yasmin recebeu forte alerta da produção sobre o Tá com Nada

Após ser eliminada do BBB 24, com mais de 80% dos votos, Yasmin Brunet negou que perseguia Davi dentro do reality show da Globo e revelou, durante o programa Bate-Papo BBB, que não mudaria nada que fez dentro da casa. Além de falar sobre o Tá Com Nada.

Ao conversar com Thaís Fersoza e Ed Gama, que comandam a atração, a famosa disse que foi alertada. Segundo a famosa, a produção do BBB 24 falou, dentro do confessionário, sobre ela ser penalizada por forçar o Tá Com Nada.

Ainda na entrevista, após deixar o BBB, Yasmin destacou que nem ela mesma sabia o que tinha ido fazer no Big Brother Brasil, mas que não se arrepende de forma alguma de ter participado.

BBB 24: Yasmin nega que perseguiu Davi dentro do jogo (Reprodução/Globoplay)

Eliminada do BBB 24 com 80,76%, Yasmin refletiu sobre ter dado o seu melhor dentro do reality show e também sobre mostrar uma pessoa além das passarelas. Para Thaís, a modelo destacou que não faria nada de diferente para agradar o público ou para ficar mais tempo confinada.

Já sobre a vida fora do reality show da Globo, a famosa destacou que pretende manter a amizade com Leidy Elin e Lucas Henrique, mais conhecido como Buda.

Como Yasmin foi ao 12º paredão?

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin estavam na 12ª berlinda do Big Brother Brasil, que foi formada no domingo (10) e teve a sua decisão nesta terça-feira (12). A disputa principal era entre a modelo e Buda, que foram aliados dentro do reality show da Globo.

BBB 24: Vídeo sobre Davi, Buda e Bin deixou Yasmin revoltada; confira (Reprodução/Globo)

Yasmin foi para eliminação por causa da líder Beatriz, que indicou a sister direto para a berlinda e afirmou que ela também seria uma opção de voto da modelo. Já Lucas estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder.

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

