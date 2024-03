A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Sol

Momento de muita fertilidade e de nascimentos. É importante saber que as atitudes tomadas agora darão frutos no presente e futuro. Por isso, pense bem nos passos que dará a partir de agora, pois essa energia irá reverberar.

Capricórnio – O Diabo

Hora de ter bastante cautela com tudo, especialmente relacionamentos e projetos que são importantes para a sua vida. Mantenha-se com discrição e não fique alardeando sobre os acontecimentos ou planos. É importante também evitar exageros e reações impulsivas. Tudo isso a ajudará a não cair em problemas.

Aquário – O Carro

A vida pode ter mudanças e movimentos importantes agora. Para muitos, é hora de olhar para a vida financeira de forma mais focada e otimista. Viagens podem fazer parte da realidade agora e acontecem para o seu bem.

Peixes - O Mundo

É momento de ganhar destaque e popularidade. Momentos de visibilidade podem ser bons para alcançar objetivos e reconhecimento, mas também podem ser perigosos se a reputação não for cuidada. Use esse momento a seu favor!