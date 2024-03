‘A gente confia e fica decepcionada’, avalia Yasmin ao descobrir traição no BBB 24 (Divulgação/Globo)

“A gente confia e fica decepcionada”, conclui Yasmin Brunet minutos após descobrir que foi traída dentro do BBB 24. Com sua saída do reality show, a modelo descobriu que Rodriguinho mentiu sobre a polêmica conversa sobre seu corpo.

Eliminada do Big Brother Brasil, Yasmin assistiu o momento em que o pagodeiro falava com outros brothers sobre o envelhecimento da modelo: “Ele não só estava, como ele comentou. Gente, isso aqui é um jogo de reviravoltas...não é mesmo?”, comentou ela, no Bate-Papo BBB.

A modelo chegou a comentar com Thaís Fersoza que dentro do BBB 24 a realidade é outra e é preciso tomar uma posição, que muitas vezes, pode ser errada.

“Lá dentro, como eu falei, é uma outra realidade. A gente não sabe de nada, a gente só sabe aquilo que chega aos nossos ouvidos por outras pessoas, que a gente precisa escolher confiar ou não. Às vezes, a gente confia e se decepciona, como agora, neste momento”, concluiu a famosa.

Rodriguinho virou meme

Após a declaração polêmica sobre o corpo de Yasmin Brunet, dentro da casa do BBB 24, Rodriguinho virou meme na web, onde anônimos que acompanham o reality show da Globo usaram o X, antigo Twitter, para falar sobre a aparência física do pagodeiro.

Na época, o pagodeiro foi comparado ao boneco Michelin e também às tartarugas ninjas. Vale destacar que o músico também está na lista de cancelados do Big Brother Brasil, ao lado da rapper Karol Conka, que esteve no BBB 21.

A formação do 12º paredão

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin estavam na 12ª berlinda do Big Brother Brasil, que foi formada no domingo (10) e teve a sua decisão nesta terça-feira (12). A disputa principal era entre a modelo e Buda, que foram aliados dentro do reality show da Globo.

Indicados ao paredão da semana (Reprodução/Instagram)

Yasmin foi para eliminação por causa da líder Beatriz, que indicou a sister direto para a berlinda e afirmou que ela também seria uma opção de voto da modelo. Já Lucas estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder.

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

