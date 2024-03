A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta O Sol

Momento de muita fertilidade e de nascimentos. É importante saber que as atitudes tomadas agora darão frutos no presente e futuro. Por isso, pense bem nos passos que dará a partir de agora, pois essa energia irá reverberar.

Touro – O Mundo

É momento de ganhar destaque e popularidade. Momentos de visibilidade podem ser bons para alcançar objetivos e reconhecimento, mas também podem ser perigosos se a reputação não for cuidada. Use esse momento a seu favor!

Gêmeos – A Sacerdotisa

Alguém ainda pode ter muito poder sobre você e não o deixa seguir a sua vida como deveria. Comece a desapegar e não se deixe controlar para poder viver como deseja. É um momento de ser forte, defendendo suas ideias, vontades e a própria paz.

Câncer – A Roda da Fortuna

Momento de compreender que o passado deve ser curado e agora o ajudará a construir uma realidade mais positiva atualmente. Não se apegue e queira que tudo volte a ser como antes, pois é preciso olhar para o futuro.

Confira também: Três signos do zodíaco que terão uma guinada no amor-próprio