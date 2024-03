BBB 24: Vídeo sobre Davi, Buda e Bin deixou Yasmin revoltada; confira

As polêmicas com Davi foram os principais assuntos de Yasmin Brunet fora do BBB 24. Após deixar a casa, a modelo assistiu um vídeo, no Bate-Papo BBB, onde o brother falava que seus preferidos para a final eram aqueles que realmente precisavam do prêmio e ela ficou chocada ao saber que foi enganada.

No vídeo, o motorista de aplicativo conversa com Lucas e MC Bin Laden sobre a final do Big Brother Brasil. Naquele momento, Davi diz que se o prêmio milionário ficasse entre Wanessa e uma pessoa que realmente precisava ele votaria em quem o valor mudasse realmente a vida.

Ao ser questionada, Yasmin Brunet, a 12ª eliminada do BBB 24, diz que não sabia da história desta maneira: “Eu não sabia disso. Não foi assim que me passaram. Tem que ver de frente a frente, eu tô put@, bem put@. Eu não consigo acreditar”, afirmou a modelo.

Em seguida, Thais Fersoza, que apresenta o Bate-Papo BBB, perguntou qual a conclusão de Yasmin vendo as imagens do reality show da Globo e ela respondeu: “Que conclusão eu chego? É que eu concordo com ele”, disse a famosa.

Em seguida, a apresentadora perguntou quem passou tal informação para ela e Yasmin revela que foi MC Bin Laden e Buda, seus aliados durante o confinamento no Big Brother Brasil. A camarote do BBB também chegou a dizer que foi a partir desta conversa que tudo piorou na convivência entre ela e Davi.

A formação do 12º paredão

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin estavam na 12ª berlinda do Big Brother Brasil, que foi formada no domingo (10) e teve a sua decisão nesta terça-feira (12). A disputa principal era entre a modelo e Buda, que foram aliados dentro do reality show da Globo.

BBB 24: Yasmin e Buda estão indignados que estão juntos no paredão (Reprodução/Globo)

Yasmin foi para eliminação por causa da líder Beatriz, que indicou a sister direto para a berlinda e afirmou que ela também seria uma opção de voto da modelo. Já Lucas estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder.

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

