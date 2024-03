BBB 24: Yasmin Brunet é a décima segunda eliminada do reality show com 80,76% dos votos

Depois de uma madrugada fervorosa da dinâmica do Sincerão, o BBB 24 contou com a eliminação do emparedado nesta terça-feira (12). Em uma disputa acirrada, Yasmin Brunet levou a pior e acabou deixando o reality show.

Após uma noite tensa da dinâmica do ‘Sincerão’, ocorrida nesta segunda-feira (11), desde discussões fervorosas e até mesmo arremesso de roupas na piscina momentos depois, o paredão aconteceu e acabou eliminando Yasmin, se concretizando como a décima segunda a deixar o reality com 80,76% dos votos.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se estreitado cada vez mais. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Isabelle: 2,04%

Lucas Henrique (Buda): 16,84%

Yasmin Brunet: 80,76

Sincerão resulta em roupas lançadas na piscina e discussão acalorada

Depois da última dinâmica do Sincerão, que aconteceu na noite da segunda-feira (11), Leidy Elin perdeu a paciência com Davi e lançou as roubas do brother na piscina. Após o acontecimento, o brother afirmou que faria algo muito pior com a sister.

“Eles falaram que poderia fazer isso. Pegar a roupa dos outros e jogar na piscina. Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer pior”, começou Davi ao desabafar com seus aliados.

O motorista de aplicativo ainda ressaltou uma mensagem captada por ele dentro do reality show: “Eles falaram que isso poderia ser feito...isso poderia ser feito. O big boss falou que se provocar o seu adversário intencionalmente tem o risco de desclassificação. Ela me provocou e não vai ficar assim”.

Segundo Davi, Leidy desejava mais do que um VT. Para ele, durante conversa com os aliados, a sister o provocou para extrair agressão e gerar a expulsão do brother.

