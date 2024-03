BBB 24: Agora amigos, Pitel relembra que Lucas Henrique foi “infiltrado” e tentou derrubar seu grupo

Giovanna Pitel e Lucas Henrique conversaram na varanda do BBB 24 sobre a convivência dentro do reality.

Pitel relembra que Buda tentou ‘destruir’ seu grupo, porém, na visão da sister, quem ‘se deu mal’ foi o brother. A alagoana disse que o professor precisou de ajuda após uma troca de quartos estratégicas.

“Não era nem para você estar no Gnomo, você foi lá por muita insistência”, comenta a jovem. “Eu já te falei que é meritocracia”, responde Buda.

Recomendados

“Foi lá por muita insistência, ficava falando do meu quarto, do meu grupo, e está lá. Vivia falando mal”, continua a sister. “Infiltrado”, cutuca Raquele.

“Vivia querendo derrubar meu grupo, quebrar, mas não. Aí o que foi que aconteceu? Quem quebrou foi ele, caiu lá pedir guarita. Queria a todo custo quebrar meu grupo, faz parte do grupo agora. Mas é aquilo, não pode com seu inimigo junte-se a ele”, finaliza.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Yasmin recebeu forte alerta da produção sobre o Tá com Nada

BBB 24: Boninho anuncia ‘Poder do Falso’ com mala esquecida na casa; entenda a trolagem

Parece que o ‘Big Boss’ está gostando de aplicar algumas brincadeiras nos participantes do BBB 24. Após diversos ‘Big Fones’ falsos há duas semanas, agora é a vez de uma nova dinâmica que vai mexer com a cabeça e o humor dos participantes.

Boninho utilizou suas redes sociais para avisar que os brothers e sisters irão receber um ‘presente’ deixado por Marcos Veras e Welder Rodrigues durante o quadro ‘Vamo Invadir Sua Casa’, gravado nesta quarta-feira (13).

“Eles vão deixar de presente pra eles, uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o ‘Poder do Falso’. E sabe o que quer dizer esse Poder do Falso? Nada. É falso!”

BRIGA? NÃO! TROLAGEM! Boninho diz que amanhã deixarão uma mala na casa e quem abrir vai ganhar o "Poder do Falso", que não significa NADA. #BBB24



pic.twitter.com/OiabvmbTQH — POPTime (@siteptbr) March 13, 2024

LEIA MAIS: Não era apenas o Davi: Yasmin já estava exausta de Leidy Elin no BBB 24