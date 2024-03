Com uma nova aposta de terror psicológico, a 20th Century Studios apresenta ‘A Primeira Profecia’, o filme a ser lançado exclusivamente nos cinemas e que promete ser aterrorizante. A chegada da produção nas telonas está prevista para o dia 04 de abril deste ano.

O filme conta a história de uma jovem americana sendo enviada a Roma, a fim de servir à Igreja com seus serviços. Tudo parece ser normal até a moça se deparar com eventos estranhos, a fazendo questionar sua própria fé.

Ao longo da trama, a jovem acaba desvendando uma conspiração assustadora que deseja promover o nascimento do mal encarnado. ‘A Primeira Profecia’ se trata de um prelúdio da famosa franquia ‘A Profecia’, iniciada em 1976.

Confira o pôster divulgado pela produtora:

‘A Primeira Profecia’: entenda a narrativa da assustadora produção de terror a ser lançada nos cinemas (Reprodução/20th Century Studios)

Trailer e bastidores da produção

A Primeira Profecia é estrelada por Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Madalena), Sonia Braga (O Beijo da Mulher Aranha), Ralph Ineson (O Homem do Norte), com Charles Dance (Game of Thrones) e Bill Nighy (Living).

O filme conta com a direção de Arkasha Stevenson baseado nos personagens criados por David Seltzer (A Profecia), com história de Ben Jacoby (Comemoração Sangrenta) e roteiro de Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Chamas da Vingança). Os Produtores são David S. Goyer (Hellraiser – Renascido do Inferno) e Keith Levine (A Casa Sombria) com Tim Smith, Whitney Brown (Rosalina) e Gracie Wheelan como produtores executivos.

Assista ao trailer inédito:

‘A Primeira Profecia’ chegará exclusivamente nos cinemas em 04 de abril de 2024.

