‘MOANA 2′ está perto de chegar aos cinemas; confira novo teaser e detalhes do lançamento

2024 já começou com diversas novidades aos fãs de animações. Nesta quarta-feira (7), Bob Iger, CEO da The Walt Disney Company, anunciou a chegada de MOANA 2 nos cinemas logo menos. A produção é sequência da franquia indicada ao Oscar em 2016.

“Moana segue sendo uma franquia incrivelmente popular”, revelou Iger ao dar o anúncio, “e mal podemos esperar para dar ao público mais de Moana e Maui quando MOANA 2 chegar aos cinemas”.

Além da novidade, foram disponibilizados o teaser e uma nova imagem promocional da animação. Confira a sinopse e o novo teaser abaixo.

MOANA 2 - sinopse e teaser

‘MOANA 2′, a tão aguardada animação da Walt Disney Animation Studios, convida o público a entrar em uma nova viagem com Moana, Maui e uma tripulação de marinheiros inusitados. Quando recebe um chamado inesperado de seus ancestrair, Moana embarca em uma nova jornada pelos mares distantes da Oceania, enfrentando uma aventura repleta de perigos e mistérios a serem desvendados.

Assista ao teaser:

A produção conta com a direção de Dave Derrick Jr. e trilha sonora dos vencedores do Grammy Abigail Barlow e Emily Bear, da indicada ao Grammy Opetaia Foa’i e do três vezes vencedor do Grammy Mark Mancina. A data de lançamento será divulgada em breve.

‘The Umbrella Academy’ chegará em 2024 com surpresas

Além da Disney, a Netflix também está com diversas novidades para este ano. Uma delas é a quarta e última temporada de ‘The Umbrella Academy’, parte da gama de séries disponibilizadas ainda este ano. Em um anúncio da Netflix, na última quinta-feira (1), a notícia da chegada da última fase da produção foi divulgada nas redes sociais, acompanhada de uma foto do elenco.

Em entrevista no ano retrasado, o criador da série abriu o jogo sobre o que esperar. Ficou curioso para saber da novidade presente na trama? Confira: