BBB 24: Após prova do líder, Davi dá recebe atendimento médico durante a noite

Após 15 horas de prova do líder, Davi deu um susto nos demais participantes do BBB 24 durante a noite desta sexta-feira (08) e precisou ser levado no colo ao confessionário para ser atendido pela produção. Confira o que realmente aconteceu!

Na noite desta sexta-feira (08), o motorista de aplicativo sentiu fortes câimbras enquanto dormia e foi levado ao confessionário da casa pelos brothers que estavam no mesmo quarto.

Ao que tudo indica, as fortes dores foram reflexo da última prova de resistência, onde ele ficou mais de 15 horas numa mesma posição. A prova fez com que Beatriz torna-se a líder do BBB, pela segunda vez. No confessionário da casa, Davi recebeu atendimento médico e voltou melhor para o quarto.

BBB 24: Davi acorda com câimbra e acaba sendo levado por brothers para o confessionário (Reprodução/Globoplay)

Público comenta o momento

Com o vídeo da câimbra de Davi publicado nas redes sociais do BBB 24, o público mandou mensagens de força ao baiano, que ficou em segundo lugar na prova do líder de resistência.

“Vixe, uma dor terrível, eu tive câimbra na minha segunda gestação inteira, eu me acordava aos gritos pela madrugada de tanta dor, só quem já teve isso sabe o quanto dói”, escreveu uma pessoa.

Uma outra criticou a produção do Big Brother Brasil pela formulação da prova: “O Davi não pode ficar tanto tempo nestas provas, ele já infartou três vezes. A produção deveria deixá-lo de fora de provas de resistência, essa câimbra provou que ele não pode ficar tanto tempo parado”.

Uma terceira fã do BBB 24, disse que parte dos participantes iria criticar Davi pelas dores: “Esperando a galera que vai dizer que foi cena…nítido, gente: foi sério e travou tudo. Coitado do campeão da edição”.

E, dito e feito, Giovanna resolveu opinar e levou um puxão de orelhas: “Mesmo em uma situação de emergência Giovanna não deixa de mostrar ódio contra Davi”.

