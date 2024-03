BBB 24: Leidy Elin no VIP? Beatriz erra e web detona a nova líder do reality

BBB 24: Beatriz coloca Leidy no VIP e público detona a nova líder do reality show (Reprodução/Globo)

Beatriz errou feio ao colocar Leidy Elin no VIP do BBB 24, pelo menos, segundo o público que acompanha o reality show da Globo, que usou as redes sociais para detonar a vendedora.

A polêmica começou com a distribuição das pulseiras, durante o BBB ao vivo, e continuou quando um vídeo da sister entrando no quarto do líder foi liberado nas redes sociais.

Na web, o público não comentou sobre o quanto Beatriz ficou emocionada ao ver, pela segunda vez, as fotos da família, mas como ela foi injusta ao colocar Leidy Elin no VIP e esquecer outros aliados, como Davi, que seguiu até o fim com ela na última prova do líder.

Beatriz foi detonada nas redes sociais

Segundo boa parte dos fãs do BBB 24, a líder cometeu um grande erro na hora de distribuir as pulseiras do VIP e Xepa, durante o programa ao vivo. Confira alguns comentários abaixo!

“Bia ninguém no jogo e na vida ganha o tempo todo, no reality BBB , você estava com Davi para ser líder eu assisti a prova de resistência, ele disse você já foi líder e teve sua festa eu queria ter a minha . Você vai ver que o egoísmo não irá mudar a opinião de pessoas de bem. E o Brasil e fora do Brasil iremos voltar para vocês saírem um atrás do outro. Simplesmente, nós da Bahia e não somos poucos”, escreveu uma pessoa.

Outra fã do Big Brother Brasil disse que “ninguém merece ganhar a prova [do líder] e não sabe fazer o VIP”. Há também quem disse que Beatriz fez uma “péssima escolha” ao colocar Leidy dentro do quarto do líder.

“A Beatriz disse que se fossem cinco pulseiras, das quatro disponíveis, daria, apenas, para, Mateus, Davi, Isabelle, e uma não daria a ninguém (lembrando que a Alane não poderia receber). Contudo, como no início, esqueceu de colocar em si mesma, se confundiu na contagem, acabou incluindo Leidy, e no final, aquela que, supostamente seria a ‘descartada’, era a sua. Tanto que chegou a perguntar ao Tadeu, se precisaria dar essa pulseira”, escreveu outro perfil.

