Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 11 e 2

A intuição e seus protetores estão mandando recados importantes e notícias chegam. Diante de coisas boas ou dificuldades, tenha fé e acredite que sua vida está caminhando para transformações importantes.

Capricórnio – Cartas 36 e 1

Momento de abrir caminhos e acreditar nas suas virtudes. Por mais que tenha gente querendo apagar a sua luz, você é mais sábio e não deve se animar. Mostre para tudo mundo que é o melhor!

Aquário – Cartas 7 a 34

Depois de uma fase difícil, as lágrimas ficam para trás e uma união poderosa trará muita felicidade. Aproveite as alegrias e as comemorações!

Peixes – Cartas 14 e 20

O amor é importante, mas está longe de resistir a qualquer coisa. Fique atento as bandeiras vermelhas e as dificuldades, principalmente aquelas que envolvem vícios, pois isso pode determinar o fim de uma relação.