Filmes que serão removidos da Netflix em 1 de março: mais de 15 filmes serão excluídos

Netflix receberá março em grande estilo. A plataforma lançará uma variedade de projetos ambiciosos no primeiro dia do mês, como o filme ‘O Astronauta’ e a série ‘Meu Nome é Loh Kiwan’.

No entanto, com a chegada deste mês, o gigante do streaming removerá um grande grupo de produções de seu extenso catálogo devido ao término de seus acordos de licença.

Dezenas de títulos serão removidos da biblioteca do serviço digital no início do mês, desde filmes de ação e drama com atores super famosos até comédias românticas originais.

Filmes que a Netflix vai remover em 1º de março

Por isso, a seguir, apresentamos os filmes que serão removidos da Netflix América Latina em 1º de março para que você aproveite os últimos dias de fevereiro para assisti-los pela primeira vez ou revê-los.

‘O Código Da Vinci’ (2006)

Tom Hanks, Audrey Tautou e Ian McKellen são as estrelas principais desta bem-sucedida adaptação do romance homônimo de Dan Brown, dirigido magistralmente pelo cineasta Ron Howard.

Sinopse: Depois de um misterioso assassinato no Museu do Louvre, um professor de Harvard deve desvendar uma trama de enganos ligada às obras de Leonardo da Vinci.

‘Jack Reacher - O Último Tiro’ (2012)

Sob a direção de Christopher McQuarrie, os atores Tom Cruise, Rosamund Pike e Richard Jenkins estrelam este bem-sucedido filme de ação baseado no romance Um tiro de Lee Child.

Sinopse: Quando é preso, um franco-atirador pede ajuda ao ex-policial militar Reacher. Mas ao investigar o caso junto com a advogada do franco-atirador, uma conspiração é descoberta.

‘Foxcatcher’ (2014)

Os famosos intérpretes Steve Carell, Channing Tatum e Mark Ruffalo lideram com total dedicação este drama biográfico baseado na vida real do medalhista olímpico Mark Schultz.

Sinopse: Neste drama baseado em fatos reais, um milionário paranóico e esquizofrênico cruza o caminho de dois lutadores olímpicos em 1988.

‘Um Limite Entre Nós’ (2016)

Os vencedores do Oscar Denzel Washington e Viola Davis são os protagonistas deste drama familiar, também dirigido por Washington, baseado na peça homônima do dramaturgo August Wilson.

Sinopse: Poderia ter sido uma estrela do beisebol, mas sua carreira foi interrompida por causa de sua cor de pele. Estamos na década de 1950. É hora de aceitar o passado e encarar o futuro.

‘Como Falar com Garotas em Festas’ (2017)

Elle Fanning, Alex Sharp e Nicole Kidman compõem o elenco principal deste filme de comédia romântica e ficção científica de John Cameron Mitchell baseado em um conto de Neil Gaiman.

Sinopse: Um jovem tentava se infiltrar em uma festa, mas acaba se deparando com um culto alienígena e se apaixonando por uma adolescente muito peculiar.

Outros 15 filmes que a Netflix removerá de seu catálogo em 1º de março são: