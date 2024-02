É assim que os usuários mostram seu apoio ao RBD após o que aconteceu no Premio Lo Nuestro

O evento de gala dos Premios Lo Nuestro 2024 testemunhou performances impressionantes de artistas como Anitta, Maluma, Don Omar, Wisin & Yandel, entre outros, que emocionaram os presentes. No entanto, nem tudo correu sem problemas, pois surgiu a primeira controvérsia que afetou diretamente Christopher Uckermann e Christian Chávez, membros do RBD, que foram impedidos de entrar no evento devido a um suposto “erro” em seus ingressos. Ambos optaram por compartilhar a realidade desta situação em suas contas do Instagram.

Através de uma publicação em suas histórias, mostra-se os cantores dentro de um carro com expressões de preocupação, pois Christopher começa a relatar que saíram da cerimônia de premiação e expressam seu pesar por não poderem estar presentes, já que, segundo eles, "receberam os ingressos errados e não havia mesas" para ambos.

“Isto é algo que me surpreende um pouco, mas enfim, aparentemente é uma organização estranha. Vamos sair para jantar, mas os indicados não puderam entrar no evento porque não tinham os bilhetes corretos”, disse.

Apesar da situação infeliz que esses dois artistas mexicanos enfrentaram, mostraram uma atitude positiva. Até mesmo em outra publicação, expressaram gratidão aos seus seguidores de todo o mundo pelos mensagens de apoio recebidos e enfatizaram que não estavam satisfeitos com o tratamento recebido pela organização.

"É doloroso não ver o RBD, mas somos maiores do que isso", concluiu o famoso.

É importante destacar que o grupo mexicano ganhou um prêmio na categoria 'Grupo ou Dupla do Ano - Pop', motivo pelo qual, após ouvirem suas declarações, os usuários reagiram imediatamente nas redes sociais, utilizando a hashtag "RBD merece Respeito", fazendo com que a banda se tornasse tendência nas redes sociais.