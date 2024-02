Remake de Renascer: morte assombra José Inocêncio mais uma vez na novela

A morte assombra José Inocêncio (Marcos Palmeira) mais uma vez no remake de Renascer. Depois de viver o luto por Maria Santa (Duda Santos), o protagonista da novela terá que lidar com a dor de perder um dos filhos.

Na segunda fase de Renascer, José Venâncio (Rodrigo Simas) será vítima de um atentado armado por Egídio (Vladimir Brichta), um dos inimigos do protagonista. A morte do terceiro filho vai deixar Inocêncio ainda mais fechado.

Fora da fazenda do pai, o personagem vivido por Rodrigo Simas tem um estilo de vida caro e é um dos que mais teve sucesso longe da plantação de cacau. Mas, depois de se separar de Eliana (Sophie Charlotte), ele acaba tendo um destino cruel ao cair em uma cilada armada pelo filho do falecido coronel Firmino (Enrique Díaz).

Remake de Renascer: José Venâncio (Rodrigo Simas) morre ao cair em armadilha de vilão (Fabio Rocha/Globo)

Na cena, o vingativo Egídio arma uma grande emboscada para pegar José Inocêncio, seu verdadeiro alvo, mas acaba atingindo o publicitário. Até o momento, a Globo não detalhou muito o que acontece no remake de Renascer.

Mas, há quem espere que Bruno Luperi, autor responsável pela adaptação, mude o destino de José Venâncio na novela: “Algumas coisas são imutáveis”, disse o neto de Benedito Ruy Barbosa, responsável pela novela original, ao Jornal O Globo.

Em sua defesa, Luperi também destaca que ficou chocado ao saber que Venâncio morre por engano: “Fiquei indignado com meu avô na morte do Venâncio: Por que você matou ele?”, brinca o autor do remake de Renascer.

Remake de Renascer: após anos da morte de Maria Santa (Duda Santos), José Inocêncio (Marcos Palmeira) mantém o luto (Fábio Rocha/Globo)

Mas, seguindo o roteiro original de Renascer, o dramaturgo afirma que “algumas decisões têm que ser aceitas” como a morte prematura de José Venâncio.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

