João Gomes encanta em ensaio com o filho Jorge

João Gomes, o conhecido cantor, e sua namorada, a influenciadora digital Ary Mirelle, proporcionaram aos fãs um vislumbre dos bastidores do ensaio newborn de seu filho recém-nascido, Jorge. Com registros descontraídos, Ary compartilhou momentos adoráveis do bebê em poses fofas e destacou um momento especial de carinho entre o pai e o filho.

Parto de emergência

O primeiro filho do casal nasceu no dia 16 de janeiro de 2024, em um parto cesariana de emergência. Ary Mirelle explicou nas redes sociais que, ao realizar um ultrassom para retirar a cerclagem, método para evitar parto prematuro, descobriram que o bebê estava em sofrimento fetal. A cesárea de urgência foi necessária para garantir a saúde do filho.

"Fui tirar a cerclagem hoje e tive uma ultrassom para ver ele. E aí tive que fazer uma cesárea de emergência. Deu tudo certo, Deus é muito bom em nossas vidas", compartilhou Ary nos stories do Instagram.

Ary detalhou o momento em que percebeu que algo estava errado: "Ele não estava mexendo, o peso dele não estava evoluindo, o percentil estava baixo. Enfim, ele estava entrando em sofrimento e a gente teve que fazer a cesárea de urgência no mesmo dia". O casal seguiu imediatamente para o hospital após a descoberta, e a cesárea foi realizada com sucesso.

"Fiquei desesperada. Depois da clínica, eu vim em casa, arrumei minhas coisas rapidinho, com a cabeça há mil e a gente foi direto para o hospital. Coisa de uma hora. No hospital, a gente nem foi para o quarto, fomos direto arrumar para o centro cirúrgico. Deu tudo certo, graças a Deus. Foi lindo, melhor coisa da minha vida".

Apesar do momento crítico, Ary Mirelle expressou que sua recuperação está indo bem, e tanto ela quanto o bebê estão saudáveis. A influenciadora encerrou compartilhando a emoção do nascimento: "Foi o melhor dia da minha vida. Minha recuperação está muito boa. O neném está bem. Estamos bem e é isso que importa".