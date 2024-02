BBB 24: Isabelle ganha apelido "cunhã"; entenda o significado

Durante a atual edição do Big Brother Brasil 24, os participantes têm se referido a Isabelle Nogueira como 'cunhã'. Descubra o significado por trás desse apelido peculiar.

O termo 'cunhã' remete à personagem 'cunhã-poranga' do Boi Garantido, destacado no Festival de Parintins. Isabelle interpretou essa personagem desde 2018, conforme revelado no reality show, e seus colegas decidiram adotar o nome da personagem como seu apelido.

Do Boi Garantido

A 'cunhã-poranga' é uma figura do folclore de Parintins, simbolizando uma mulher bela, guerreira e guardiã, que expressa sua força por meio de sua beleza, conforme informado pelo site G1. Além disso, a personagem representa os povos indígenas da Amazônia e simboliza a força feminina.

No confinamento do BBB 24, um vídeo antigo de Isabelle Nogueira tornou-se viral nas redes sociais, gerando comentários surpresos sobre sua transformação ao longo dos anos. O vídeo, gravado em 2014 durante sua tentativa anterior de entrar no Big Brother Brasil, mostrou uma notável mudança em sua aparência.

Os fãs, ao compararem o rosto de Isabelle há dez anos com sua aparência atual, expressaram surpresa nos comentários. Alguns destacaram a diferença significativa e a possível intervenção estética, enquanto outros admitiram dificuldade em reconhecê-la. A transformação de Isabelle ao longo da década se tornou um tópico de discussão nas redes sociais.