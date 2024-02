Mulheres de Areia: Clarita apanha do marido novamente; ela vai dar um basta?

Mulheres de Areia: após surto do marido, Clarita cai no chão (Divulgação/Globo)

Os próximos capítulos de Mulheres de Areia serão tensos para vários personagens da novela da Globo. Começando com Clarita (Susana Vieira) que sofre com as maldades de seu marido.

Na cena, a dondoca tenta acalmar Virgílio (Raul Cortez), mas ele fica ainda mais violento e joga a mulher no chão. Quando cai em si, o pai do protagonista Marcos (Guilherme Fontes) pergunta para ela o que ela está fazendo no chão, mostrando que ele não anda nada bem.

Mulheres de Areia: Virgílio assume plano para matar a irmã de Ruth (Divulgação/Globo)

Já na vila de pescadores, Alemão (Jonas Bloch) lê o estatuto da cooperativa para todos os seus colegas de profissão, mas Regi­nho (Fabrício Bittar) não presta muita atenção por estar preocupado com Marujo (Ricardo Blat) porque ele vai sair de barco.

Na cena, que será exibida nos próximos capítulos, os dois estão conversando quando o menino diz a Marujo que viu Donato (Paulo Goulart) na janela. O pescador o manda avisar ao delegado da novela Mulheres de Areia.

Mulheres de Areia: Donato confessa crime, mas suborno pode tirá-lo da cadeia (Divulgação/Globo)

Falando do vilão da novela, o padrasto de Tonho da Lua (Marcos Frota) consegue entrar na casa e, quando está para apertar o gatilho, é surpreendido pelo delegado. No fim do capítulo, Tonho da Lua aparece em um passeio com Alzira (Giovanna Gold) e Ruth (Gloria Pires).

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

