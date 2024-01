Remake de Renascer: Globo revela pedido inusitado no parto de Santinha

Um pedido inusitado é feito por Maria Santa (Duda Santos) em seu primeiro parto no remake de Renascer. Depois de contar para José Inocêncio que espera o primeiro filho do casal, a protagonista exige algo que ele não espera.

Ao celebrar a chegada de seu primeiro filho, o protagonista da novela da Globo leva um susto quando Santinha avisa que Jacutinga (Juliana Paes) deve estar presente na hora do parto. Como sabemos, a dona do bordel se tornou uma grande amiga e confidente da jovem.

Depois deste pedido, Renascer tem uma passagem de tempo de nove meses e a gestação de Maria Santa chega ao fim. Na cena, o público acompanha Jupará (Evaldo Macarrão) indo buscar Jacutinga para ajudar no nascimento do bebê. Sem conflitos com a patroa, ele vai correndo.

Remake de Renascer

Num pequeno corte, José Inocêncio aparece aflito na hora do parto ao ouvir os gritos da esposa. Descumprindo qualquer ordem da personagem de Juliana Paes, o protagonista do remake de Renascer avisa que prefere ficar ao lado de Maria Santa até o fim do parto.

Depois de um período, o primeiro filho de Maria Santa e José Inocêncio nasce em Renascer, e o pai lhe dá o nome de José Augusto.

Gravidez domina a primeira fase

Nem tudo será felicidade no capítulo 10 da novela Renascer. Depois de descobrir que seria pai, Deocleciano (Adanilo) terá que dar muita força para Morena (Uiliana Lima). Acontece que a personagem, que fica muito amiga de Santinha, perde o bebê depois de passar mal. Ela também recebe o acolhimento de Jacutinga.

Remake de Renascer

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

