Remake de Renascer: José Inocêncio quebra promessa feita antes do casamento

José Inocêncio (Humberto Carrão) quebrou a promessa feita ao Padre Santo (Chico Díaz) antes do seu casamento com Maria Santa (Duda Santos), mas o religioso acaba por ceder aos caprichos do protagonista do remake de Renascer.

Em cenas dos próximos capítulos da novela da Globo, o casamento dentro do bordel vira um marco histórico na vila quando o padre resolve fazer a cerimônia com a participação dos convidados. Todos fazem uma grande festa.

Supersticioso, José Inocêncio também leva Santinha até o Jequitibá para pedir sua benção. Ele aproveita e mostra o facão enterrado. O casal protagonista da novela Renascer também passa a noite juntos.

Remake de Renascer Remake de Renascer: o casamento de José Inocêncio (Humberto Carrão) e Maria Santa (Duda Santos) é celebrado pelo Padre Santo (Chico Diaz), na casa de Jacutinga (Juliana Paes) (Cadu Pilotto/Globo)

Depois deste momento romântico, a chegada de Maria Santa na casa não é algo tão feliz para Inácia (Edvana Carvalho), que estranha a presença dela. Mas, o clima fica pesado por pouco tempo, afinal, as duas começam a se entender e ficam mais próximas.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: descubra os desafios de Patrícia França na 1ª versão da Globo

Além disso, nos próximos capítulos do remake da Globo, o Padre Santo diz para Maria Santa que deseja conversar com ela o mais rápido possível. Vem bomba por aí?

Outros casamentos em Renascer

Além de José Inocêncio, Deocleciano (Adanilo) e Jupará (Evaldo Macarrão) pedem a mão de Morena (Uiliana Lima) e Flor (Julia Lemos) em casamento, respectivamente, e a bênção ao Padre Santo para casá-los.

Remake de Renascer Remake de Renascer: Jupará (Evaldo Macarrão) pede Flor (Julia Lemos) em casamento (Fábio Rocha/Globo)

A cerimônia também acontece e, já casados, Deocleciano e Jupará levam suas esposas para a antiga casa que era do coronel Belarmino (Antonio Calloni). A moradia foi um presente dado aos empregados por José Inocêncio. Nesta cena, Morena dá conselhos a Flor.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

LEIA TAMBÉM: O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião