Remake de Renascer: nos dias atuais, José inocêncio lida com os filhos na fase adulta

Remake de Renascer: na 2ª fase da novela, José Inocêncio (Marcos Palmeira) ainda nutre sentimentos tristes do passado (Fábio Rocha/Globo)

O remake de Renascer chega aos dias atuais. Depois de uma grande passagem no tempo, os filhos de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) aparecem adultos, mas o pai solo ainda não sabe lidar com cada um deles, principalmente o mais novo, que segue sendo rejeitado.

Nos próximos capítulos da novela das 21 horas, o protagonista aparece pedindo para João Pedro (Juan Paiva) , ainda jovem, que não conte a ninguém sobre o facão enterrado aos pés do Jequitibá e o herdeiro diz que vai morar com o pai.

Enquanto isso, Morena (Ana Cecília Costa) dá ao filho de Maria Santa (Duda Santos) a medalha de Nossa Senhora que pertencia a ela, marcando o fim da primeira fase de Renascer.

Remake de Renascer: após anos da morte de Maria Santa (Duda Santos), José Inocêncio (Marcos Palmeira) mantém o luto (Fábio Rocha/Globo)

Com uma passagem de tempo, a novela chega aos dias atuais e os filhos de José Inocêncio aparecem adultos. Logo no começo, João Pedro surge levando as sacas de cacau da fazenda Jequitibá Rei para Ilhéus ao lado de Zinha (Samantha Jones) .

A nova fase do remake também traz novos personagens para o público. Segundo o resumo da novela Renascer, João Pedro vai conhecer e se encantar por Mariana (Theresa Fonseca) , que vive na casa de Jacutinga (Juliana Paes), mas não é uma mulher de confiança para a dona do bordel.

Remake de Renascer: José Inocêncio (Marcos Palmeira) vira um dos homens mais poderosos da Bahia (Fábio Rocha/Globo)

Apaixonado, Pedro oferece um emprego para a jovem, que descobre que ele é filho de José Inocêncio. Sem perguntar ao pai, o rapaz leva Mariana para a fazenda, deixando o protagonista do remake de Renascer muito irritado.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

