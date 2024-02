Remake de Renascer: Globo mostra as dificuldades de José Inocêncio como pai solo

Os próximos capítulos do remake de Renascer mostram as dificuldades de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) como pai solo, depois da morte de Maria Santa (Duda Santos). O protagonista vai contar com a ajuda de grandes amigos, mas muitos desafios vão surgir com o passar dos anos.

Em cenas que ainda estão por vir na Globo, o personagem principal da novela das 21 horas ainda não sabe lidar com os dilemas familiares e com seus quatro filhos, no entanto, ele consegue enxergar a dedicação de Morena (Uiliana Lima/Ana Cecília Costa) ao amamentar João Bento, ainda recém nascido.

Em uma cena de Renascer, Morena surge muito feliz em poder cuidar do filho de Maria Santa, que morreu no parto, e sente a presença da amiga. Ela fica muito emocionada ao notar que está amamentando a criança.

Remake de Renascer: Marcos Palmeira assume o papel de José Inocêncio na 2ª fase da novela; Humberto Carrão se despede do protagonista (Fábio Rocha/Globo)

Mas, José Venâncio decide que é hora de levar o menino para casa, então, comunica a Morena que depois do desmame João Pedro vai morar com ele. Para não deixar a mulher assustada, o protagonista do remake a convida, junto a Deocleciano (Adanilo/Jackson Antunes), para serem padrinhos do bebê.

Passam 10 anos em Renascer

Um salto no tempo marca a novela da Globo em breve. Nas primeiras cenas, é possível perceber que João Pedro segue sendo rejeitado pelo pai, enquanto Bento (Marcelo Mello Jr.) acusa o irmão caçula de ter matado a mãe.

Depois da briga, João Pedro vai até seu padrinho e reclama de José Inocêncio. Ele ainda diz a Zinha (Samantha Jones) que a considera como irmã.

Remake de Renascer: na 2ª fase da novela, Marcos Palmeira vive José Inocêncio amargurado (Fábio Rocha/Globo)

O luto de José Inocêncio também não foi esquecido. Após 10 anos, o protagonista de Renascer nutre seu amor por Maria Santa e confessa que só conseguirá perdoar o filho mais novo quando conseguir esquecer sua falecida esposa.

