Fuzuê: César sofre atentado nos próximos capítulos da novela da Globo

César (Leopoldo Pacheco) sofre atentado nos próximos capítulos de Fuzuê. Em cenas que ainda vão ao ar, o personagem sofre um falso atentado e garante a Barreto (Rogério Britto) que foi atacado por Merreca (Ruan Aguiar).

Tudo não passa de um grande plano criado pelo ex-marido de Babel (Lília Cabral), que foi ameaçado por Merreca. Cansado do rapaz, o personagem que voltou à novela da Globo cria um plano junto com Julião (Rômulo Arantes Neto) para tentar travar o amigo de Luna (Giovanna Cordeiro).

Vale destacar que antes do falso atentado, César foi à polícia e prestou uma queixa contra Merreca, mas todos estranham a acusação do ricaço de Fuzuê.

Fuzuê: César (Leopoldo Pacheco), acompanhado de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) diz que foi Merreca quem atirou para tentar matá-lo (Paulo Belote/Globo)

O personagem de Leopoldo Pacheco na novela das 19 horas, na Globo, também exige que Luna e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) vão com ele ao hospital.

Com a vida cada vez mais complicada, o nome de Merreca começa a correr entre os personagens da novela. Ainda, nos próximos capítulos de Fuzuê, César define os nossos planos com Julião e Soraya (Heslaine Vieira) conta para Maria Navalha (Olívia Araújo) que Merreca não atentou contra o pai de Luna.

A fofoca se espalha ainda mais e chega até Bebel, que sabe toda a verdade ao conversar com Miguel (Nicolas Prattes). De volta a Maria, a mãe da protagonista da novela das 19 horas se preocupa com Merreca.

Fuzuê: Barreto chega ao local do acidente e César diz que foi Merreca quem atirou para tentar matá-lo (Paulo Belote/Globo)

Preciosa mostra todo o seu ciúmes

O divórcio não fez com que a personagem vivida por Marina Ruy Barbosa se afastasse de Heitor (Felipe Simas), na verdade, ela ficou ainda mais neurótica.

Em cenas futuras de Fuzuê, a vilã da novela vê Selena (Talita Younan) no gabinete de Heitor e faz um grande escândalo. Ela exige que a mulher se afaste do ex-marido e ainda fica intrigada com um comentário que Heitor faz sobre Pascoal (Juliano Cazarré).

