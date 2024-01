Mulheres de Areia: finalmente, Ruth esbofeteia Raquel e toma uma decisão

Finalmente, Ruth (Glória Pires) esbofeteia Raquel (Glória Pires) em Mulheres de Areia. A cena épica da novela da Globo vai ao ar nos próximos capítulos, quando a gêmea boa faz uma pergunta necessária para a vilã.

No capítulo levado ao ar nesta quarta-feira (31), Ruth vai embora decidida e até se esquece de levar a mala, mas ao se encontrar com a gêmea má, ela pergunta se a irmã a deixaria ir para a cadeia no seu lugar e a resposta será um forte sim.

Mulheres de Areia: Raquel vai piorar a crise no casamento dos pais (Divulgação/Globo)

Sem pensar duas vezes, a protagonista da novela Mulheres de Areia, que segue sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo, esbofeteia Raquel. Depois disso, Ruth conta para Marcos (Guilherme Fontes) o que aconteceu e diz que não pode morar com ele enquanto estiver legalmente casado com Raquel. Neste dia, Ruth volta para a casa dos pais em Pontal.

O que mais acontece na novela da Globo

Ainda no capítulo de quarta-feira (31), César (Henri Pagnoncelli) insiste para que Zé Luiz (Irving São Paulo) o perdoe, mas o irmão o manda embora do hospital. Já na praia, Tonho da Lua (Marcos Frota) esculpe o rosto do pai sem saber, mas Floriano (Sebastião Vasconcelos) o avisa de quem é o rosto feito pelo artista.

‘Mulheres de Areia’: Ruth ou Raquel? Descubra com qual personalidade você se identifica mais (Reprodução/TV Globo)

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, a novela Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

