BBB : Bárbara Heck revela detalhes da produção e surpreende a todos

Bárbara Heck, do BBB 22, revelou em um vídeo detalhes sobre os bastidores do BBB. Enquanto a 24ª temporada do programa acontece na TV Globo, a ex-sister aproveitou para responder uma caixinha de perguntas dos seguidores envolvendo a produção do reality show e surpreendeu a todos.

Em um vídeo que circula no TikTok, um anônimo questionou se a produção do Big Brother Brasil ensina como eles devem se relacionar com o microfone usado por cada participante. Sem rodeios, Bárbara disse que todos aprendem a usar o equipamento.

“Sim! Já no confinamento, vai alguém lá fazer um treinamento de microfone para gente”, disse ela. Depois a ex-participante do Big Brother Brasil explica tudo que a produção informa para eles: “Vai ter essa bolsinha, que coloca assim. O microfone fecha de tal forma. Sempre deixar o microfone para frente”, contou a loira.

Ao seguidor, Bárbara Heck disse que a produção dá uma pequena aula no confinamento. Em seguida, a ex-sister lembrou que o aparelho é trocado diversas vezes ao longo do reality show: “Ele é trocado umas duas vezes ao dia. Depende”, afirmou a modelo.

A ex-sister não deixa escapar nada!

A amiga de Laís Caldas lembrou também como os participantes do BBB sabem que é o momento exato para trocar o microfone. Segundo ela, um aviso aparece nos monitores da casa.

“Um aviso aparece na TV e daí você vai na dispensa e tem um novo microfone lá, ou o mesmo carregado. A gente deixa o antigo que deve estar falhando e substitui pelo novo”, contou a influenciadora digital.

Vale lembrar que a modelo foi a quarta eliminada do BBB 22. Ela deixou o reality show com 86, 02% dos votos, após disputar a preferência do público contra o ator Arthur Aguiar (4,95%), que saiu campeão, e Natália (9,03%).

