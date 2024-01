O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Entendimento

Momento de compreender os medos, as vozes interiores e também os pactos que foram feitos com seus ancestrais. As emoções são fortes, mas o ajudam a romper barreiras e se unir livre no mundo com aqueles que são compatíveis e o auxiliam a alçar novos voos.

Capricórnio – Carta do Rebelde

Momento de usar a paciência, amor e criatividade para gerar algo importante em sua vida, que o transformará completamente. Permita-se romper com as correntes que o atam e seja rebelde para começar a fazer aquilo que realmente importa.

Aquário – Carta do Ir com a correnteza

Momento de se permitir ir levando a vida e as decisões passo-a-passo, mas com determinação, sabedoria e confiança. Apenas não caia em egoísmos e não fique rígido por aspectos financeiros.

Peixes – Carta da Brincadeira

Apenas a brincadeira e felicidade podem libertar a sua mente do estresse e dos pensamentos que não param. É importante ter consciência e começar a romper com aquilo que não serve mais e encontrar fontes de inspiração que aumentam a sua energia no dia-a-dia.