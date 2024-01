Lionel Messi terá participação especial no intervalo do Super Bowl

A ‘Messimania’ continua em alta, pois é bem sabido que o argentino é uma das pessoas mais populares mundialmente, e por esse motivo as marcas buscam tê-lo no Super Bowl.

A cerveja Michelob Ultra-Anheuser-Busch contará com Messi como a principal figura nos comerciais do evento esportivo mais importante nos Estados Unidos.

Através das redes sociais, a marca tem dado pequenos avanços dos comerciais que serão lançados durante a transmissão do Super Bowl.

É importante mencionar que a Michelob é patrocinadora oficial da próxima Copa América, que será realizada em território estadunidense, portanto, é provável que a Pulga continue aparecendo nesses comerciais.

Messi chegou à MLS com o Inter de Miami em 2023 e, em seu primeiro torneio disputado, conseguiu se consagrar campeão da Leagues Cup. Agora, ele buscará conquistar uma liga com velhos conhecidos como Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez no time.