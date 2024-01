Remake de Renascer: rapper pode assumir vaga de ator na novela da Globo

O remake de Renascer está previsto apenas para 2024, mas os testes de elenco já começaram e, segundo o jornal Extra, o rapper Xamã fez um teste para participar do elenco da próxima novela da TV Globo.

De acordo com a publicação, ele teria feito testes para interpretar Damião, personagem que revelou o ator veterano Jackson Antunes. Na época, ele acabou virando um símbolo sexual para o público. Caso o resultado seja positivo, Xamã também será par romântico de Sophie Charlotte, atriz que está cotada para o papel de Eliana, vivida por Patrícia Pillar na versão original, exibida em 1993.

Vale destacar que este não será o primeiro papel de Xamã na TV. O famoso já atuou na 2ª temporada da série Justiça, que estreia em outubro. Na produção, o rapper vive Naldinho, parceiro criminoso de Milena (Nanda Costa).

Já em 2022, ele esteve em na novela Travessia, de Gloria Perez, onde fez uma pequena participação. Na trama, Xamã aparece sendo ele mesmo, num show fictício cantando o hit Malvadão 3. Com estreia prevista para janeiro do próximo ano, as gravações do remake da novela Renascer devem começar em outubro deste ano.

O trauma de Taumaturgo Ferreira na novela Renascer

Taumaturgo Ferreira é um dos atores mais conhecidos da televisão brasileira, porém como qualquer profissional ele já passou por alguns apuros. Em 1993, o ator deixou o elenco da novela Renascer, criada por Benedito Ruy Barbosa, e foi para a geladeira da Globo.

“Foi a novela que me cancelou. Fui cancelado porque me expulsaram de ‘Renascer’ no capítulo 50. Na hora eu não liguei porque tinha feito a novela com o máximo de dedicação. Engraçado que quando fui escalado, um astrólogo amigo meu disse que eu ia fazer um trabalho polêmico, só que achei que seria uma polêmica boa”, relembrou Taumaturgo ao jornal Extra.

Taumaturgo Ferreira afirma que o episódio fez ele repensar alguns pontos de sua trajetória na TV. “Minha carreira vinha numa ascensão. Vinha de ‘Araponga’, de ‘Top Model’, que tinham sido grandes sucessos. Até chegar ‘Renascer’ eu estava com moral. Eu vinha nesse movimento. Na novela, meu nome vinha por último: Taumaturgo Ferreira como fulano de tal. Mas o personagem não era muito crível, e se o autor não está entusiasmado com você, em escrever para você, não tem jeito, e me tiraram da novela”.

