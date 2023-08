Faustão segue vivo! Entenda como a suposta morte do famoso se espalhou

Enquanto o apresentador Fausto Silva, o Faustão, espera por um transplante de coração, muitos vídeos sobre o assunto surgiram nas redes sociais, mas nem todos são verdade. Desde que a notícia foi confirmada pelos médicos do famoso, alguns perfis começaram a circular mensagens que apontam que ele morreu.

Geralmente, com trilhas sonoras tristes e com imagens de arquivo do apresentador, que passou pela Globo e Band, as publicações alcançam milhões de visualizações, passando muitas vezes de 2,2 milhões de views. Mas, é preciso ficar atento, já que mesmo com todas as complicações, a notícia de que Faustão morreu é mentirosa.

Faustão e João Guilherme trabalham juntos no "Faustão na Band" (Divulgação/Band)

Diferente daquilo que se fala em tais perfis das redes sociais, Faustão segue internado e está na fila de transplante do Sistema Único de Saúde (SUS). Recentemente, o ex-apresentador da Band gravou um vídeo falando sobre o seu estado de saúde e disse que, apesar da gravidade, se está estável e confiante na equipe médica. Vale destacar que não há previsão de alta, mas o apresentador não morreu.

João Guilherme, filho de Faustão, fala sobre noite no hospital

Depois de Fausto Silva falar sobre a espera pelo transplante de coração, João Guilherme Silva, um dos filhos do apresentador, também quebrou o silêncio e falou sobre o momento delicado que o pai enfrenta.

João Guilherme e Faustão trabalharam juntos na Band (Reprodução/Band)

Em conversa com a CNN Brasil, o ex-assistente de Faustão na Band disse que o veterano da TV, que está internado há mais de 15 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, está bem: “Está tudo bem, passei a noite aqui com ele. Agradecemos o carinho de todos”, disse o famoso.

Neste momento, Faustão está na fila de transplante cardíaco do Sistema Único de Saúde (SUS) e, segundo o Hospital do Coração (HCor) ele pode ter que esperar até 18 meses, já que cerca de 40 mil pessoas aguardam pelo órgão no Brasil.

