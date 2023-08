Reprise de Mulheres de Areia: Revoltado, Virgílio força sexo com Clarita

Mulheres de Areia: Mesmo com casamento de fachada, Virgílio dá um beijo romântico em Clarita (Reprodução/Globo)

Depois de tentar abusar sexualmente de Tônia (Andrea Beltrão), Virgílio (Raul Cortez) vai atacar novamente na reprise de Mulheres de Areia. Em cenas futuras, o ricaço chega em casa e agarra Clarita (Susana Vieira) com força.

A situação acontece depois dele levar alguns pontos na cabeça como resultado de uma pedrada que levou da personagem de Andrea Beltrão na novela do Edição Especial (TV Globo). Ainda delirando, o pai de Marcos (Guilherme Fontes) confunde a esposa com Tônia e decide forçá-la a transar com ele.

O momento é de muita tensão para Clarita, que fica apavorada e começa a pedir que o marido solte os seus braços. A mãe do protagonista de Mulheres de Areia pede ajuda para todos que estão na mansão: “Você me deixa louco! Você vai ser minha, Tônia”, diz ele, enquanto ela pede para que ele tire as mãos dela.

Personagem de Raul Cortez morre em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Quem salva Clarita do abuso de Virgílio é Arlete (Thaís de Campos), que escuta os gritos e vai até o quarto para verificar o que está acontecendo. Neste momento, enquanto a jovem chama os seguranças, Virgílio finalmente larga a esposa.

Depois, a mãe de Marcos conta para sua sobrinha o que aconteceu dentro do cômodo: “O que eu faço, meu Deus?”, questiona a personagem de Susana Vieira, mas Arlete pede que medidas urgentes sejam tomadas.

Susana Vieira é traída em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Após os momentos de tensão, Arlete afirma que Clarita deve ficar longe de Virgílio e também aconselha a tia a ligar ao médico de Virgílio para descobrir qual é a doença que ele está enfrentando. Mas, a matriarca diz que o mais estranho foi que ela foi chamada de Tônia.

Arlete questiona se Clarita conhece alguém com este nome e a dondoca afirma que apenas uma mulher que tem um bazar na praia do Pontal. Por fim, ela pede que a situação seja mantida em segredo.

