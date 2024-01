BBB 24: Rodriguinho agressivo; famoso ameaça bater em pipoca dentro do reality show

Rodriguinho perdeu a linha dentro do BBB 24. Em um vídeo que circula na web, o cantor de pagode ameaça bater em Davi. Tudo aconteceu depois do sincerão, que substitui, toda segunda-feira, o jogo da discórdia.

Ao voltar para sua privacidade no quarto líder, o participante do camarote do BBB jogou toda sua fúria para Luigi e disse: “Vamos quebrar ele (Davi)”.

O brother tentou acalmar as coisas e disse que era para quebrar no argumento, mas o pagodeiro negou a proposta. No vídeo, Rodriguinho diz que será na porrada mesmo: “Não, eu quero quebrar no soco”.

Tentando botar medo, Rodriguinho deixou o quarto do líder e, ao lado de seus aliados, entrou na sala de maneira ameaçadora. O famoso sentou à mesa da cozinha e Davi também entrou no mesmo lugar.

O clima de tensão ficou forte no BBB 24, mas depois da ameaça de agressão física, o cantor de pagode, famoso pelo grupo Os Travessos, apertou a mão do pipoca, mostrando uma outra atitude.

Terça-feira é dia de paredão no BBB 24

O quinto paredão do Big Brother Brasil foi definido no último domingo (21). Desta vez, Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinicius disputam a preferência do público para ficar no reality show da Globo, mas um deles vai sair nesta terça-feira (23).

O voto deve ser feito pelo site oficial do programa e nesta edição do BBB 24, há duas modalidades: o voto único, vinculado ao CPF da pessoa, e o voto torcida, ilimitado e idêntico às outras edições. Quem você quer que deixe o Big Brother Brasil nesta noite?

